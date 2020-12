Clôture de l’atelier de la Caisse de Dépots et Consignations à Saly : Cheikh Ahmed Tidiane Ba décline leurs nouvelles orientations Les rideaux son tombés sur les deux journées d’échanges et de concertations organisées à Saly par la Caisse des dépôts et consignation (CDC). Venu présider la cérémonie de clôture de l’atelier, le Directeur général de la CDC Cheikh Ahmed Tidiane Ba a profité de l’occasion pour décliner les orientations de la CDC pour les prochaines années.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Ahmed Tidiane Ba le DG de la CDC s’est félicité des résultats des deux filiales et a annoncé la poursuite du processus de création de nouvelles filiales métiers pour accompagner le développement du secteur privé.



De ses propos, il ressort que la CDC compte pour la réalisation de ses missions confiées par la loi 17-32 de se concentrer sur les aspects stratégiques et de confier l’opérationnel à ses filiales.



Il y a lieu de noter que la CDC est entrain de se muter pour devenir un groupe à l’image de ses sœurs marocaine ou française avec à son actif déjà quatre filiales( CGIS, CDMP, CACO et Air Sénégal).



Lors du point de presse de clôture, le DG de CGiS SA Abdou Khafor Toure est revenu sur les grands chantiers de la CDC pour 2021 avec le démarrage de la commercialisation de la Tour des mamelles, un important complexe immobilier de 17 étage pour un investissement de 39 milliards dont la livraison est attendue pour début 2022.



Le développement et la commercialisation de l’assiette de 30 ha de l’aéroport affectée à la CDC par le président de la République qui permettra la mise sur le marché de plus de 600 parcelles viabilisées en plein cœur de Dakar.



Cet important projet destiné à faciliter l’accès à la propriété pour nos concitoyens, qui aiguise beaucoup d’appétits se fera dans la transparence la plus absolue.



La commercialisation de 3000 parcelles viabilisées pour le logement social à Bambilor à des coûts très accessibles.



L’intervention de la CDC avec ses filiales métiers CGIS et CACO dans la reconstruction du projet des Hlm maristes porté par le ministère de l’urbanisme.



Enfin il a annoncé aussi la mise en œuvre en 2021 par la CDC avec l’appui de ses filiales CGIS et CACO du vaste programme de reconstruction des marchés suite à l’instruction reçue du chef de l’état les d’un récent conseil des ministres.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos