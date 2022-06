Clôture de la 34e édition de la Semaine nationale de l’Enfant : Ndèye Saly Diop Dieng contre toute forme de maltraitance Les rideaux sont tombés sur la 34e édition de la Semaine nationale de l'Enfant (SNE). Lancée le 16 juin à Sédhiou, en même temps que la célébration de la 32e Journée de l'Enfant Africain (JEA), la SNE a été clôturée ce 23 juin 2022, dans le département de Keur Massar, par le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juin 2022 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

Keur Massar a battu le record de mobilisation lors de la clôture de la Semaine nationale de l'Enfant. Venue présider la cérémonie, le ministre Mme Ndèye Saly Diop Dieng a rendu un vibrant hommage aux enfants, avant d'appeler au renforcement de la mobilisation pour assurer leur protection contre toutes les formes de maltraitances.



Le Sénégal, pour sa part, accorde plus que jamais une attention particulière à la promotion des droits et la protection des enfants, placées au cœur du capital humain.



Selon Mme le ministre, le Sénégal dispose, en outre, de moyens de protection de l’enfant et des Comités Départementaux de la Protection de l’Enfant (CDPE) sont installés sur l'étendue du territoire national grâce à l’adoption en 2013, de la Stratégie nationale de la Protection de l’Enfant (SNPE).



Le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, avance que de grands pas ont été réalisés dans ce domaine. En plus de l'adoption de la SNPE, des lois sont votées pour protéger davantage les enfants (loi contre le viol et la pédophilie, les MGF, le travail des enfants, le mariage précoce des enfants...).



Des réalisations saluées par les acteurs et les PTF, qui appellent à maintenir le cap.



Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour les enfants, de s'exprimer. Et, les activités de cette année se sont tenues autour du thème "Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants : progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013".



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook