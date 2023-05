Clôture de la révision des listes électorales :Près de 300.000 nouveaux inscrits, les primo-votants «explosent» les commissions Les tendances lourdes de la révision exceptionnelle des listes électorales, clôturée hier à 18 heures, montrent une forte affluence des jeunes, notamment des primo-votants, surtout à Ziguinchor et à Bignona, fiefs de l’opposant Ousmane Sonko.

Selon le président de la Commission électorale nationale autonome, le magistrat Doudou Ndir, qui a fait le tour de quelques commissions d’inscription, 280.000 nouvelles inscriptions environ étaient enregistrées sur l’étendue du territoire national et à peu près 30.000 à l’étranger.



Selon ses projections, le nombre de 300.000 inscrits devrait être atteint au niveau national. La palme est remportée partout par les primo-votants. C’est le résultat d’un éveil de consciences des jeunes dans un contexte politique relatif à la candidature du président Macky Sall, la situation politico-judiciaire et l’alternance intergénérationnelle, selon le coordonnateur du programme «nietti élections», Cheikh Tidiane Cissé, de l’Ong 3 D.



Le rush du dernier jour a entraîné des casses à Ndaml la sous-préfecture qui englobe Touba, quand le sous-préfet a voulu arrêter les inscriptions. A Mbour, des citoyens ont voulu empêcher la fermeture des bureaux de la commission. A Dakar, le préfet Mor Talla Tine a fait de la rétention sur les chiffres des inscrits.

