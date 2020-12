Clôture de la session budgétaire: L’intégralité du discours du 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow Clôture de la session budgétaire: l’intégralité du discours du 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow

Messieurs les Ministres,

Mes chers collègues,

Madame la Secrétaire Générale,

Mesdames, messieurs.



Nous voici au terme d'un marathon budgétaire entamé depuis le 3 novembre 2020.



Mes chers collègues notre marathon de cette année a été marqué, dans sa dernière ligne droite, par un contexte extrêmement lourd lié à la contamination de certains de nos collègues par la Covid-19.



Cette intrusion subite a emporté brutalement notre collègue Marie Louise Diouf pendant que d'autres de nos collègues, testés positifs, sont entre les mains du corps médical.



Marie Louise fut une parlementaire modèle tant elle était connue par sa gentillesse, sa courtoisie, sa discrétion mais aussi sa capacité à porter les préoccupations des populations de Grand-Yoff d'où elle était issue.



Nous prions Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir au Paradis.

À nos collègues sous traitement nous offrons nos vœux de prompt rétablissement.



Nos pensées vont également à monsieur le Directeur général du Budget, Moustapha Bâ, aujourd’hui alité. Il est aussi des nôtres du fait de sa disponibilité, de sa compétence et de sa présence parmi nous tout le long de nos travaux.



Mes chers collègues,

Pendant 39 jours, nous avons passé en revue les projets de budget de 33 ministères et de 8 institutions de la République.



En dépit de la lourdeur du contexte, l’Assemblée nationale, grâce à votre présence, a assumé le rôle que la République lui confère.



Vous avez fait don de vos personnes pour servir la République. Je rends hommage à chacun et chacune de vous.



Messieurs les Ministres, je vous remercie de bien transmettre à son excellence monsieur le président de la République Macky Sall notre entière satisfaction pour le comportement exemplaire de tous les membres du gouvernement dans ces moments d'échanges entre ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les politiques publiques définies par le chef de l'état et ceux qui sont chargé de leur donner leurs moyens d'action et d'en contrôler l'usage.



A présent chers collègues, le moment est venu pour vous de retrouver vos familles, de leur donner l'affection dont vous les avez privées depuis près de deux mois, pour satisfaire la fonction hautement républicaine que le peuple sénégalais vous a confiée.



Pour terminer, je voudrais rendre un hommage mérité à Son Excellence Monsieur Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal.



Serviteur infatigable de la République, mais aussi pour son accompagnement, et son soutien sans oublié ses conseils avisés.



- Je remercie aussi l’ensemble des députés, majorité et opposition confondues, pour leur assiduité et leur participation aux travaux en commission comme en séance plénière,

- Les deux Présidents de groupes parlementaires, Messieurs Aymérou GNINGUE et Serigne Cheikh Abdou MBACKE, ainsi que Madame Aminata KANTE, représentant des non-inscrits,

- Le Président de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire, Monsieur Seydou DIOUF, le Rapporteur général de ladite Commission, Monsieur Djimo SOUARE, ainsi que tous les autres Présidents des commissions permanentes,

- Les Vice-présidents qui ont suppléé le Président lors des séances plénières, j’associe à ces remerciements les Secrétaires Elus, et Questeurs,

- Je remercie particulièrement Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, pour leur présence, à nos côtés, depuis la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, jusqu’aux séances plénières,

- Tous les Ministres qui se sont succédé pour présenter le projet de budget de leur département respectif,

- Le Secrétaire général,

- Le Secrétaire général adjoint,

- Le Directeur de Cabinet,

- Les Directeurs de service, particulièrement celui des Services Législatifs, et l’ensemble de leurs collaborateurs,

- Les personnels de l’Assemblée nationale (les Interprètes, les Assistants parlementaires, le Protocole, les Services Techniques, les Secrétaires de débat, les Assistantes de Direction, les Secrétaires, le Personnel du Cabinet médical, les Huissiers), le Personnel de Sécurité ainsi que les journalistes.

Je vous remercie de votre aimable attention.















