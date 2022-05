Clôture des Assemblées annuelles de la Bad : Les gouverneurs saluent la vision de la Banque pour les 10 prochaines années

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|





Le président du Ghana Nana Akufo-Addo a été représenté à la cérémonie par son vice-président Mahamudu Bawumia, qui était accompagné du ministre des Finances du Ghana, Kenneth Ofori-Atta, président sortant du Conseil des gouverneurs de la Banque, et du président du Groupe de la Banque, Akinwumi Adesina. La même source signale que les gouverneurs ont adopté à l’unanimité la déclaration d’Accra , qui a récapitulé toutes les décisions prises par les gouverneurs de la Banque pendant les assemblées.



Le nouveau bureau du Conseil des gouverneurs a également été dévoilé. Il comprend : l’Égypte à la présidence, le Brésil 1er vice-président et l’Ouganda 2e vice-président. Tarek Amer, gouverneur la Banque centrale d’Égypte, a été intronisé président entrant du Conseil des gouverneurs.



«Les Assemblées annuelles de cette année portent le cachet particulier d’un continent qui se remet des conséquences socioéconomiques de la pandémie de Covid-19. En effet, elles se tiennent pour la première fois en présentiel depuis deux ans. Pour contenir les effets désastreux de cette pandémie, le Groupe de la Banque avait rapidement mis sur pied un Fonds de riposte anti-Covid19 », lit-on dans le document. M. Adesina a salué le Conseil d’administration du Groupe de la Banque pour sa diligence dans la mise en place de la stratégie de réponse de la Banque.



À ce titre les membres du Conseil ont chacun reçu un prix en reconnaissance de leur engagement et pour avoir pris des décisions déterminantes dans un moment critique pour le continent.



Les Gouverneurs ont réaffirmé la pertinence continue des 5 grandes priorités opérationnelles du Groupe de la Banque—Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Intégrer l'Afrique, Industrialiser l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique—en tant que piliers essentiels des perspectives stratégiques du Groupe de la Banque pour les 10 prochaines années (2023 – 2032) pour construire « une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ».

Les gouverneurs ont réitéré leur volonté de renforcer le pouvoir financier et les ressources de la Banque afin de permettre un passage à l’échelle qui permettra de multiplier et d’élever le niveau des réalisations. L’un des tournants de ces Assemblées est l’annonce par le président Adesina de la poursuite des discussions pour permettre au Fonds africain de développement de sortir sur les marchés financiers, permettant une levée de fonds beaucoup plus importante.



« Avec le Fad, nous avons créé une institution puissante, la seule basée en Afrique qui finance exclusivement le développement de l’Afrique. Et le Fonds arrivant sur le marché financier avec ses 25 milliards de fonds propres ne va pas aggraver la dette de l’Afrique. », note Akinwumi Adesina. Le président a réitéré son plaidoyer pour que la Banque africaine de développement soit le véhicule pour le continent des Droits de tirage spéciaux (DTS). Les états de service de l’institution devraient d’ailleurs plaider largement en sa faveur.



« C’est la seule institution africaine notée Triple A. Elle a été classée quatrième institution la plus transparente et meilleure institution financière multilatérale au monde », a-t-il ajouté. Il a également indiqué que les évaluations indépendantes montrent que les instruments de la Banque sont aux normes internationales. Le président a assuré avoir entendu les recommandations du Conseil des gouverneurs : « Nous allons continuer à nous améliorer. Toutes les recommandations seront mises en œuvre ».



Tous les 81 pays membres, que le président Adesina a qualifiés d’« actionnaires dévoués et loyaux », ont exprimé par leur présence leur confiance dans le travail accompli par la Banque. Le ministre Kenneth Ofori Atta a fait état du privilège d’avoir présidé pendant deux ans le Conseil des gouverneurs. « La conjoncture est difficile : les 1,3 milliard d’Africains ont besoin de solutions innovantes pour faire face à la hausse des prix et de la dette » a-t-il déclaré. Le nouveau président du Conseil des gouverneurs a confirmé la tenue de la prochaine édition des Assemblées annuelles à Charm el-Cheikh du 22 au 26 mai 2023. Il a souhaité que les partenaires soient aux côtés de l’Egypte pour les prochaines Assemblées mais aussi pour la COP27 dans un contexte où l’Afrique subit de façon disproportionnée les effets du réchauffement climatique.



Pour le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, les performances de la Banque africaine de développement ont concrétisé la vision des pères fondateurs. Il a mis en garde contre l’impact de la guerre russo-ukrainienne, qui sera pesant sur la croissance des économies africaines. Il a souhaité que la stratégie que la Banque approuvera pour 2023-2033 constitue un moyen d’atteindre aussi les objectifs définis par l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Convaincu que la Banque a le leadership pour réaliser les High 5, il a déclaré être confiant que la déclaration d’Accra sera pleinement mise en œuvre.

Adou FAYE Selon un communiqué de presse publié sur le site de l’institution, il a déclaré aux délégués lors d'une cérémonie de clôture spectaculaire à la fin des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque qu'ils étaient tous ce qu'il a appelé « des partenaires d'espoir qui partagent une passion pour le continent et qui devraient célébrer les succès de l'Afrique ».Le président du Ghana Nana Akufo-Addo a été représenté à la cérémonie par son vice-président Mahamudu Bawumia, qui était accompagné du ministre des Finances du Ghana, Kenneth Ofori-Atta, président sortant du Conseil des gouverneurs de la Banque, et du président du Groupe de la Banque, Akinwumi Adesina. La même source signale que les gouverneurs ont adopté à l’unanimité laqui a récapitulé toutes les décisions prises par les gouverneurs de la Banque pendant les assembléesLe nouveau bureau du Conseil des gouverneurs a également été dévoilé. Il comprend : l’Égypte à la présidence, le Brésil 1vice-président et l’Ouganda 2vice-président. Tarek Amer, gouverneur la Banque centrale d’Égypte, a été intronisé président entrant du Conseil des gouverneurs.«Les Assemblées annuelles de cette année portent le cachet particulier d’un continent qui se remet des conséquences socioéconomiques de la pandémie de Covid-19. En effet, elles se tiennent pour la première fois en présentiel depuis deux ans. Pour contenir les effets désastreux de cette pandémie, le Groupe de la Banque avait rapidement mis sur pied un Fonds de riposte anti-Covid19 », lit-on dans le document. M. Adesina a salué le Conseil d’administration du Groupe de la Banque pour sa diligence dans la mise en place de la stratégie de réponse de la Banque.À ce titre les membres du Conseil ont chacun reçu un prix en reconnaissance de leur engagement et pour avoir pris des décisions déterminantes dans un moment critique pour le continent.Les Gouverneurs ont réaffirmé la pertinence continue des 5 grandes priorités opérationnelles du Groupe de la Banque—Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Intégrer l'Afrique, Industrialiser l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique—en tant que piliers essentiels des perspectives stratégiques du Groupe de la Banque pour les 10 prochaines années (2023 – 2032) pour construire « une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ».Les gouverneurs ont réitéré leur volonté de renforcer le pouvoir financier et les ressources de la Banque afin de permettre un passage à l’échelle qui permettra de multiplier et d’élever le niveau des réalisations. L’un des tournants de ces Assemblées est l’annonce par le président Adesina de la poursuite des discussions pour permettre au Fonds africain de développement de sortir sur les marchés financiers, permettant une levée de fonds beaucoup plus importante.« Avec le Fad, nous avons créé une institution puissante, la seule basée en Afrique qui finance exclusivement le développement de l’Afrique. Et le Fonds arrivant sur le marché financier avec ses 25 milliards de fonds propres ne va pas aggraver la dette de l’Afrique. », note Akinwumi Adesina. Le président a réitéré son plaidoyer pour que la Banque africaine de développement soit le véhicule pour le continent des Droits de tirage spéciaux (DTS). Les états de service de l’institution devraient d’ailleurs plaider largement en sa faveur.« C’est la seule institution africaine notée Triple A. Elle a été classée quatrième institution la plus transparente et meilleure institution financière multilatérale au monde », a-t-il ajouté. Il a également indiqué que les évaluations indépendantes montrent que les instruments de la Banque sont aux normes internationales. Le président a assuré avoir entendu les recommandations du Conseil des gouverneurs : « Nous allons continuer à nous améliorer. Toutes les recommandations seront mises en œuvre ».Tous les 81 pays membres, que le président Adesina a qualifiés d’« actionnaires dévoués et loyaux », ont exprimé par leur présence leur confiance dans le travail accompli par la Banque. Le ministre Kenneth Ofori Atta a fait état du privilège d’avoir présidé pendant deux ans le Conseil des gouverneurs. « La conjoncture est difficile : les 1,3 milliard d’Africains ont besoin de solutions innovantes pour faire face à la hausse des prix et de la dette » a-t-il déclaré. Le nouveau président du Conseil des gouverneurs a confirmé la tenue de la prochaine édition des Assemblées annuelles à Charm el-Cheikh du 22 au 26 mai 2023. Il a souhaité que les partenaires soient aux côtés de l’Egypte pour les prochaines Assemblées mais aussi pour la COP27 dans un contexte où l’Afrique subit de façon disproportionnée les effets du réchauffement climatique.Pour le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, les performances de la Banque africaine de développement ont concrétisé la vision des pères fondateurs. Il a mis en garde contre l’impact de la guerre russo-ukrainienne, qui sera pesant sur la croissance des économies africaines. Il a souhaité que la stratégie que la Banque approuvera pour 2023-2033 constitue un moyen d’atteindre aussi les objectifs définis par l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Convaincu que la Banque a le leadership pour réaliser les High 5, il a déclaré être confiant que la déclaration d’Accra sera pleinement mise en œuvre.





Source : Le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a conclu vendredi cinq jours d’assemblées annuelles à Accra, au Ghana, sur un vibrant appel de son président, Akinwumi Adesina, à être fier des progrès de l'Afrique.Source : https://www.lejecos.com/Cloture-des-Assemblees-ann...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook