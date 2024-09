Clôture du Festival de Denver Maky Sylla, prix du Meilleur film avec «El Maestro Labah Sosseh»

Le réalisateur sénégalais Maky Madiba Sylla a triomphé au Colorado diasporic film festival de Denver. Il a remporté le prestigieux prix du meilleur film, pour son œuvre documentaire «El Maestro Labah Sosseh».



C’était à l’occasion de la première édition dudit festival initié par le réalisateur Ousmane Ndoye. C’est un film qui retrace la vie et l’œuvre du légendaire Labah Sosseh, véritable maestro de la musique salsa et figure emblématique de la musique afrocubaine.



Né en Gambie le 12 mars 1943 et décédé au Sénégal le 20 septembre 2007, Laba Sosseh est un artiste aux multiples facettes, qui a marqué l’histoire de la musique africaine et mondiale. Musicien prolifique, il est reconnu pour avoir composé certaines des plus belles pages de la musique afro-cubaine selon Music in africa.



Lors de la remise du prix, Maky Sylla a exprimé sa gratitude envers ses proches collaborateurs : « Je partage ce prix avec mon frère et partenaire de toujours, Lionel Bourqui, sans qui cette magnifique aventure n’aurait pas été possible. Merci à toi, frérot », a-t-il réagi, portant fièrement son trophée.



Il a également tenu à remercier Ousmane Ndoye et ses partenaires, pour leur soutien indéfectible, ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet.