Cneps de Thiès : les 147 professeurs poursuivent leur grève de la faim Les 147 professeurs sortants du Cneps de Thiès ont entamé leur second jour de grève de la faim, devant le ministère des Sports.

Vendredi 1 Novembre 2019

« Nous avons intégré le Cneps de Thiès depuis 2014. On a eu nos diplômes d’Etat après deux ans de formation. Aujourd’hui, l’Etat recrute des chargés de cours et même, dans certains établissements, il y a une exemption des cours de l’éducation physique, parce que disent-ils, il n’y a pas assez de professeurs d’éducation physique. Comment peut-on former 179 professeurs et dire qu’il n’y a pas de disponibilité de professeurs d’éducation physique », a déclaré Hippolyte Mignane Diome, le porte-parole du collectif sur la RFM.

