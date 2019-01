Co-organisation de la Can 2025: Le ministre Matar Bâ «sidéré » par les propos de son homologue guinéen

Le ministre sénégalais des Sports répond à son homologue guinéen qui rejette toute alliance avec le Sénégal pour l’organisation de la Can 2025.



Invité de la RFM reprise par l’Observateur, Matar Ba se dit « outré » d’entendre Sanoussy Bantama, qui selon lui devrait se garder de faire un commentaire sur une affaire qui concerne les fédérations.



« J’ai été surpris que d’une voix officielle, la Guinée rejette une collaboration pour organiser une Can. Ce qui a n’a jamais été le cas. C’était les présidents de fédérations qui gèrent le football, parce qu’ayant reçu une délégation de pouvoir. En plus, c’est juste une idée qui a été émise, mais cela n’a jamais été formelle », a-t-il dit.



Et d’ajouter: « Au-delà de 2023, si on a une opportunité, on va la saisir. On a toujours joué un rôle important de sapeur-pompier pour aider l’Afrique à gérer ses organisations. Avec la manière d’organiser la Can, il y a toujours eu des désistements. On ne sait jamais e qui se passera ».

