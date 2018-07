Coach Aliou Cissé : «Pourquoi j’ai aligné Diao Baldé contre la Colombie»

Aliou Cissé reconnaît qu’il a cédé à la pression en titularisant Keïta Diao Baldé contre la Colombie (1-0), troisième et dernier match de groupe du Sénégal au Mondial.



Mais, s’empresse-t-il de préciser dans un entretien-bilan avec le magazine Intelligences, il n’a cédé qu’à la pression «qui a du sens pour» lui : «les impératifs de résultats et de performance de (son) équipe, et ce, quelles que soient les situations».



«Baldé Keïta, comme tous les joueurs alignés durant notre campagne, correspond à des choix stratégiques. Il y avait 23 joueurs capables de jouer à tout moment et c’est ça aussi la force d’un collectif et c’est ça la force de l’équipe du Sénégal», sourit Aliou Cissé.











Source : Seneweb