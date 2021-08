Coach Cheikh Sarr: L'homme des premières, toujours sans bruit ni trompette... Docteur en Psychologie du sport, Coach Cheikh Sarr est un homme très calme, sûr de lui et très rigoureux, mais sa première force réside également dans son franc-parler, ses qualités de leader, capable de fédérer ses joueurs autour d'un projet commun. Il est aussi capable de faire des choix difficiles et de faire le ménage à tout moment.

Cet homme a mené à deux reprises - 2013 et 2015 -, le Sénégal sur la troisième marche du FIBA Afrobasket.



- Il est le premier entraîneur africain, a avoir atteint les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde de FIBA, à deux reprises, avec les "Lions" et les "Lionnes".



-En 2014, sur le sol espagnol, le coach Sarr avait dirigé brillamment l'équipe nationale masculine sénior du Sénégal jusqu'en huitièmes de finale, permettant au Sénégal de devenir le premier pays africain de l'histoire à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Monde de FIBA.



- Lors de la coupe du Monde féminine de FIBA à Tenerife en Espagne, le technicien sénégalais avait fait une belle participation et avait réécrit l'histoire du basket féminin, avec une première victoire du Sénégal en Coupe du Monde féminine. Au terme d'un match très compliqué à gérer sur le plan émotionnel, le Psychologue du Sport, qui n'a jamais peur des défis, a su trouver les ingrédients nécessaires pour guider les Lionnes du Sénégal vers une victoire historique face à la Lettonie.



-N’oublions pas que ses joueuses avaient sérieusement bousculé les invincibles Américaines pendant trois quarts temps, avant de baisser les armes, quelque chose qu'on a n'a jamais vu auparavant dans l'histoire du basket Africain.



- Jamais par le passé, une équipe africaine n'a aussi mis mal à l'aise les américaines dans une rencontre officielle. Il faut savoir que, quelques jours auparavant, lors du tournoi de préparation qui s'est déroulé à Antibes, les "Lionnes" étaient passé à deux doigts d'une victoire historique face à la France, s'inclinant de justesse dans les trois dernières minutes du match.



- Hier, après avoir battu la grande équipe angolaise, coach Cheikh Sarr a qualifié le Rwanda, pour la première fois de son histoire, en 8es de finale de l’Afrobasket.

