Coaching pour les élections locales et visées sur la Mairie: Me Abdoulaye Wade annoncé à Dakar L’ancien président Me Abdoulaye Wade, qui séjourne présentement à Versailles, est annoncé à Dakar dans les prochaines semaines. "Rewmi"



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Octobre 2021

A en croire des sources de "Vox Populi", qui donne l’information, le pape du Sopi compte mener la campagne en faveur de «Wallu Sénégal», lors des élections locales de janvier 2022.



Pour cause, Me Wade envisagerait de lancer sa candidature pour la mairie de Dakar.



L’argument avancé par les Libéraux, serait de permettre à Abdoulaye Wade de réaliser pour Dakar, des projets qu’il a conçus pendant ces dernières années.



