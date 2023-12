Coalition Karim2024: Installation des comites électoraux

Dans une circulaire envoyée depuis Doha (Qatar), le leader de la coalition « Karim2024 », Karim Meïssa Wade va faire installer, dès ce week-end, ses comités électoraux dans les différents départements et communes du Sénégal. Ce, en vue de la Présidentielle du 25 février 2024, rapporte "Le Témoin".



En attendant son retour imminent au Sénégal, le candidat du Pds, Karim Wade fait poursuivre la montée en puissance de sa coalition, à travers la mise en place de ses comités électoraux « Ils seront le cœur de notre campagne. Parce que ces équipes dynamiques reflètent notre diversité et notre unité au sein des communes et des départements », a fait savoir Karim Wade dans un message posté sur son compte X (Twitter).



Ces derniers temps, constate le quotidien, le leader exilé de la coalition « Karim2024 » affiche son engagement et sa détermination d’être le cinquième président de la République du Sénégal.