Coca-Cola retire sa licence à la Soboa

Le divorce est désormais consommé entre la firme de boisson gazeuse d’Atlanta Coca Cola et la Soboa, filiale du groupe Castel.



Après le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Gabon, c’est au tour du Sénégal de se séparer de son partenaire historique The Coca cola compagny (TCCC), le propriétaire des boissons de marque Coca cola, Fanta, Sprite et Schweppes.



En effet, d’après des infos de Les Echos, repris par Senenews, Soboa n’a plus le droit d’y produire les marques du géant américain. La mesure sera effective au mois de juillet 2022.



Le géant américain aurait décidé de punir le groupe Castel parce que celui-ci aurait décidé de développer ses propres marques de boissons devenues des concurrentes directes de Coca cola.



La guerre froide était exacerbée par un vieux modèle économique qui répercute le risque du marché sur les marges de l’embouteilleur laissant au propriétaire de la marque le confort de la «rente» du franchiseur. Seulement, Castel était devenu trop gros pour rester dans ce rapport de subordination.



Cette rupture de contrat qui prend effet au mois de juillet fait peser une forte menace sur la survie de la Soboa.