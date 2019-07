Cocaïne : les 1036kg avait pour destination le Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

On connaît maintenant la destination des 1036 kilos de cocaïne qui ont été saisis par la Douane, entre mercredi et samedi.



Selon des sources du quotidien SourceA, cette quantité saisie par les soldats de l’économie était destinée au Sénégal.



L’OCRTIS était en alerte depuis septembre 2018, quand le Brésil avait signalé la «disparition» de quelques 55 tonnes de cocaïne à destination de l’Europe ou de l’Afrique de l’Ouest.



Un Officier de liaison au niveau de l’OCRTIS confie que les «les quantités qui nous ont été signalées par nos homologues de l’Amérique Latine, sont en-deçà des saisies déjà opérées».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos