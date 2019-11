Cocaïne saisie au large de Dakar: deux nouvelles arrestations, Alpha Kâ Cissé activement recherché

Les éléments de l'Office central de répression du trafic international des stupéfiants (Ocrtis) poursuivent leur traque contre les auteurs et complices de la drogue saisie dernièrement à Dakar. Ils viennent de mettre la main sur deux autres personnes citée dans l'affaire des 750 kg de cocaïne saisis par la marine en haute mer.



Selon Libération qui donne l’infirmation, il s'agit d'un cousin et d'un ami d'Alpha Kâ Cissé, ce Français d'origine sénégalaise dont l'épouse, Oumou Khaïry Kane, est placée sous mandat de dépôt.



Ils sont soupçonnés d'avoir facilité la fuite d'Alpha Kâ Cissé qui se cache dans un endroit que sa femme connaît parfaitement.



