Cocaïne saisie au large de Dakar: la drogue a quitté le Brésil pour l’Europe, via le Maroc La drogue saisie à 120 km au large de Dakar avait pour destination l’Europe. Les narcotrafiquants avaient prévu de la faire transiter par le Sénégal puis le Maroc avant son acheminent vers un pays de l’Europe. Cependant, renseigne L’Obs, leur plan sera mise à mal par vigilance de la marine Nationale et la Gardia civil espagnol qui ont pu mettre la main sur eux et leurs cargaisons.

