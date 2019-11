Cocaïne saisie en mer : Une des personnes arrêtée est un brillant ingénieur, ancien employé de la Sonatel L’une des personnes arrêtées dans l’affaire de la Cocaïne saisie en mer est un ingénieur, ancien employé de la Sonatel. Il s’agit de Mbaye Athie, lauréat de la 2e édition de l'incubateur solaire des Phanes Group en novembre 2018, selon Libération.

Arrêté aux premières heures de cette affaire, pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, il lui est reproché d'avoir vendu le bateau de plaisance à bord duquel Amadou Mboup et Faisal Boutbmur, également arrêtés, ont récupéré la drogue.

Le bateau avait été vendu à 9 millions à un certain Moussa Dramé. Un nom apparemment fictif, puisque le numéro joint au contrat de vente renvoie à Oumy Kane dont le mari, Alpha Kâ Cissé, est en fuite. La dame figure également parmi les personnes arrêtées dans cette affaire.

Athie avait a été primé pour son projet sur une ferme solaire de 30 mégawatts qui devait être installé à Gossas.



