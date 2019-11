Cocaïne saisie par la marine : Alpha Bâ et Silèye Diallo placés sous mandat de dépôt Les deux dernières personnes arrêtées dans le cadre de l’affaire de la cocaïne saisie en haute mer, Alpha Bâ et Silèye Diallo ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt vendredi dernier pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic international de drogue, contrebande de drogue, contrebande en bande organisée et complicité de trafic international de drogue, rapporte Libération.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019

Le journal souligne que Silèye Diallo est un cousin à Alpha Kâ Cissé, ce fugitif soupçonné d'être au cœur de cette affaire et dont l'épouse, Oumy Khairy Kane, a été déjà arrêtée. Alpha Bâ, lui, est ami à Alpha Kâ Cissé et proche de Faisal Bout Baur, ce Français d'origine marocaine arrêté en même temps qu'Amadou Mboup.

