Cocaïne saisie par la marine : Les auditions démarrent aujourd'hui

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Les auditions dans l'affaire des 750 kg de cocaïne saisis par la marine nationale débutent aujourd'hui. Les personnes mis en cause vont défiler dans le bureau du Doyen des juges d'instruction qui les entendra par groupes de deux personnes jusqu'à la semaine prochaine.



D'après L'Observateur, les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic international de drogue, contrebande de drogue, contrebande en bande organisée et complicité de trafic international de drogue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos