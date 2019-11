Cocaïne saisie par la marine : Mbaye Athié, tombe L'Ocrtis a arrêté et déferré au parquet, Mbaye Athié, dans le cadre de l’enquête dans l’affaire des 750 kilos de cocaïne saisis par la marine. Ancien cadre dans une grande société, Athié avait monté son affaire dans le secteur de l'électricité après un départ volontaire, souligne Libération qui livre l’information. Son arrestation est liée à une transaction autour d'un bateau de plaisance dans lequel se trouvaient les deux vacanciers arrêtés dernièrement. Les deux Surinamiens et un Écossais, membres de l'équipage du bateau ont, bénéficié d'un 3e retour de parquet, ajoute le journal.

