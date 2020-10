Code de la Famille: des arguments pour le changement de pas moins de huit articles Un plaidoyer pour un changement de certaines dispositions du Code la famille. Il est porté par cinq (05) réseaux de femmes qui ont ouvert un atelier de deux jours dans ce sens. Ces réseaux, qui se chargent de tout ce qui concerne le Droit des femmes, dans le cadre du projet ’’Voix et Leadership des femmes (VLP)’’ et l’égalité des sexes au Sénégal, veulent le changement de pas moins de 8 articles (111, 196, 215, 211, 216, 217, 218) dans le Code de la famille.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 06:35 | | 0 commentaire(s)|

Pour l’article 111, relatif à l’âge légal de mariage, 16 ans pour la fille et 18 pour le garçon, le plaidoyer des femmes consiste à revendiquer une égalité entre l’homme et la femme. C’est-à-dire 18 ans pour tous.





Chef de famille, Autorité parentale, Âge légal de mariage...



L’autre doléance réside sur la puissance parentale. Le plaidoyer des femmes va dans le sens de donner la chance aux femmes la possibilité d’être cheffe de famille. Mais aussi que les autorités reviennent sur les dispositions sur l’interdiction de la recherche de paternité.



« Nous voulons faire le plaidoyer pour que ces articles soient modifiés enfin d’autoriser la recherche de paternité. La revue sera partagée avec le ministère de la Femme. Nous voulons aussi rencontrer le Président de la République. Déjà le rapport technique de cette revue est déjà sur sa table », a fait savoir la Spécialiste en droit des Femmes et Plaidoyers Voix et Leadership des Femmes au Sénégal Mme Cécile Diatta Senghor.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos