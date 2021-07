Code électoral: Khalifa Sall et Karim Wade "dribblés" par Macky Sall Le maintien dans le code électoral des articles L31 et l32 montre, selon l'Info que Macky Sall a dribblé les deux opposants que sont Karim Wade et Khalifa Sall, dont l'inéligibilité est toujours en cours.

Frappés d'inéligibilité à la suite de leurs condamnations respectives, Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall et Abdoul Mbaye devront encore prendre leur mal en patience pour être rétablis dans leurs droits civils et politiques.



Selon le journal, Macky Sall les maintient dans leur inéligibilité avec les dispositions des articles L31 et 32 devenus L29 et L30 dans le nouveau Code qui sera soumis ce mercredi, au vote des députés.



Pour Ndiaga Sylla, "c'est du gâchis, après deux longues années de concertation, deux reports des élections locales et deux Missions", fulmine-t-il.



A en croire Pape Sarr de Ld Debout, "ce dialogue de Macky Sall est une farce. Il a piégé l'opposition en utilisant des opposants taupes pour arriver à ses fins", dit-il.

