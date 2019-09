Code pétrolier du Sénégal : Le Fmi se félicite de son adoption

Le Fonds monétaire international (Fmi) se félicite de l'adoption en 2019 de la loi portant code pétrolier et qui régit les activités d'exploration, d'exploitation et de partage de production, ainsi que de la loi relative au contenu local, entrée en vigueur la même année afin de faire bénéficier le secteur privé local des retombées de l'exploitation des hydrocarbures.





Ainsi, dans le cadre du nouveau programme économique et financier du Sénégal, appuyé par l'Instrument de coordination des politiques économiques (Icpe), le Fmi retient que le gouvernement vise à mettre en place une gouvernance transparente des ressources, issues de l'exploitation des récentes découvertes d'hydrocarbures.



D’après Libération, le gouvernement entend mettre en œuvre un cadre de gestion qui répond aux meilleures pratiques.



