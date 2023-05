Cofinancement des entrepreneurs de la diaspora : l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora pose le débat Terre d’opportunités avec une économie ouverte, le Sénégal accueille du 22 au 25 mai 2023 la mission économique belge présidée par S.A.R. la Princesse Astrid de Belgique en présence de 362 personnes, représentant 187 entreprises et institutions. A cette occasion, l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) organisation de droit belge, organise un panel axé sur le cofinancement des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise, porteurs de projets innovants, le lundi 22 mai 2023 de 17:00 – 19:00 à l’hôtel Radisson Blu Sea Plaza.

Cette rencontre enrichit les relations économiques et commerciales entre la Belgique et le Sénégal. L’activité sera présidée par Mme Annette Seck NDIAYE, Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais et de l’Extérieur, selon un communiqué rendu public.



L’initiative vise à renforcer la contribution des investissements productifs des entrepreneurs de la diaspora à travers la mobilisation et la connexion entre les institutions belges et sénégalaises. Ce panel, organisé avec le soutien de l’État belge et de l’Ambassade du Sénégal à Bruxelles, permettra d’ouvrir des perspectives de financement du Réseau des Entrepreneurs de la diaspora sénégalaise vivant en particulier en Belgique, porteurs de projets innovants et structurants.



Mis en place par l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora, ledit réseau est composé d’opérateurs économiques dynamiques établis dans l’axe Belgique, Pays Bas et Luxembourg, excellant dans divers secteurs économiques dont l’ambition est de participer au développement du pays d’accueil et celui d’origine. Un drink aux saveurs bilatérales, belgo-sénégalaises, clôturera les échanges.



Outre, S.E Baye Moctar DIOP, Ambassadeur du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union Européenne, le panel verra la présence de M. Pierre Atépa Goudiaby, président du Club des Investisseurs, de M. Adama Lam, président du CNES des institutions stratégiques belges et sénégalaises telles que le FONGIP, la DER/FJ, le FAISE, l’ADEPME, le PAISD et l’APIX.



