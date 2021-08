Coin d’histoire: Que disent les grands de ce monde à propos de Mohamed ?

A De Ghandi à Lamartines et de Goethe à Tolstoi que disent les grands philosophes, écrivains, poétes, hommes politiiques du prophète Mohamed ? Des témoignages poignants qu’il faut la peine de découvrir.



D’après le Bureaux de la Ligue Islamique Sénégalaise, à la différence des fondateurs d’autres systèmes de croyance qui l’ont précédé, le prophète Mohamed est un personnage historique bien identifié. Ainsi, ses compagnons et les membres de sa famille ont précieusement conservé pour la postérité beaucoup de récits sur sa vie.



Au fil des siècles, Dieu a envoyé de nombreux messagers aux gens pour les guider vers leur Créateur et leur montrer la vérité derrière Sa création et aussi sur le but de leur vie. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed étaient des messagers de Dieu.



Cependant, le Prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a été distingué par quelques caractéristiques importantes. Dieu l’a choisi pour transmettre le dernier Message divin à l’humanité. De plus, la vie du Prophète Mohamed est une démonstration pratique et une application aux commandements de Dieu.



Ses enseignements ont prouvé au monde entier que la sincérité, l’honnêteté et le respect des commandements du Créateur, apporte la bienveillance, le bien-être et la paix à toute l’humanité. Le Prophète Mohamed établit la base morale d’une civilisation qui est devenue un tournant dans le développement de l’humanité.



Cependant, de nos jours, le monde traverse une étape critique qui est chargée de problèmes sociaux, économiques et politiques ainsi que de graves catastrophes. Tous les peuples du globe cherchent une sortie sûre de cette étape. Osoul Centre mondial présente une brève biographie sur le prophète Mohamed et ses enseignements qui ont illuminé le cœur de plus d’un milliard et demi de personnes sur la terre.



La justice, la miséricorde et la bienveillance



Lorsque ses compagnons et ses disciples ont sincèrement cru au message final de Dieu et appliqué les enseignements de son messager Mohamed (Bénédiction et salut soient sur lui), ils ont pu répandre la justice, la miséricorde et la bienveillance partout où ils sont parvenus.



Les complications actuelles dans le monde dont l’escalade de la violence et du terrorisme, et les échos médiatiques négatifs font l’association injuste entre la violence et les enseignements du Prophète Mohamed.



Ce site est conçu pour fournir des informations rapides, faciles et authentiques sur le prophète Mohamed, sur sa vie et ses enseignements qui ont répandu la paix et la tranquillité en Arabie et dans toutes les régions qui ont embrassé l’Islam comme religion et comme message du Seigneur.



En outre, les enseignements du prophète Mohamed établissent le système éthique et le code de conduite des sociétés islamiques. Ses enseignements définissent les bases morales de la civilisation islamique.



« Je souhaitais connaître les grandes lignes de la vie de celui qui a une emprise indiscutable sur le cœur de millions d’êtres humains. Je suis devenu tout à fait convaincu que ce n’est pas l’épée qui a donné à l’Islam la place qu’il occupe. Ce sont la simplicité stricte et la volonté absolue de rester en retrait du Prophète Mohamed, le respect scrupuleux de ses engagements, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Après avoir refermé le second volume (de sa biographie), j’étais désolé de ne pas pouvoir lire plus sur son éminente vie », a insisté Mahatma Gandhi, leader politique et spirituel du mouvement d’indépendance de l’Inde de 1869 à 1948.



Et d’après Johann Wolfgang von Goethe : “ Mohamed est prophète et non poète et par conséquent son Coran doit être envisagé comme une loi divine, et non comme le livre d’un être humain, écrit pour éduquer ou divertir ”.



Ailleurs, Aphonse de Lamartine, écrivain et politicien, Auteur de l’Histoire de la Turquie se demande s’il existe un homme plus grand que Mohamed ?

