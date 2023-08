Coin d’une coopération qui dure : Quand l'American Peace Corps aidaient les jeunes de Sedhiou, à bâtir leur salle de cinéma

"Le cinéma de Sédhiou, a été parrainé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et a été construit par les citoyens de Sédhiou et de la Maison des Jeunes (Maison des Jeunes).



En juin 1964, le cinéma s'ouvre avec des discours des fonctionnaires locaux et de Dembo Coly, ministre de la Santé. Donald Easum, premier secrétaire de notre ambassade [US] a joué de la trompette.



Plusieurs bénévoles du Peace Corps ont assisté, à part le RPCV Mike Yanasak et moi. Chacune des 2 000 places était occupée.



Le premier film était "Le Train Sifflera Trois Fois" (Midi haut). Les films ont été fournis gratuitement par le Centre culturel français de Dakar.



L'admission était de 10 Cfa pour les adultes et 5 Cfa pour les enfants. L'argent a été utilisé par la Maison des Jeunes, pour payer l'électricité et l'entretien des installations.



Le cinéma a fonctionné pendant une dizaine d'années, avant d'être démoli et remplacé par des logements sociaux (HLM)."







#Peacecorps60thanniversary

#Peacecorpssenegal

#Peacecorps