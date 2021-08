Cojer de Kanel : Harouna Dia et Daouda Dia indésirables à Matam La Cojer de Kanel a, dans un communiqué parvenu à Leral, mis les points sur les i, après les déclarations jugées « fallacieuses et mesquines », du camp de Daouda Dia mandaté par son frère Harouna Dia. C’était ce mercredi dans les locaux du Conseil départemental de Kanel.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

« Ils ont attaqué un digne fils du département en l’occurrence monsieur le Ministre Abdoul Karim Sall qui a fait 100 mille fois mieux dans le département de Kanel qu’eux. Dans tous les 46 départements du pays, il n’y a qu’une infinie partie de jeunes raquetteurs et malhonnêtes organisés par des cagoulards pour faire du bruit et discréditer le processus de recrutement initié et validé par le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall », fait savoir le document rédigé par la Cojer de Kanel.



Lequel document poursuit : « Il faut être de mauvaise foi pour indexer le Ministre Abdou Karim Sall dans un processus transparent piloté par une commission départementale présidée par le Préfet lui-même. Voilà une preuve évidente que c’est une question purement politique orchestrée par les frères Dia qui n’ont jamais fait de l’emploi des jeunes une priorité. Ils ont perdu du terrain et veulent tromper le Président Macky Sall. La jeunesse de Kanel a décidé de s'érige en bouclier contre eux et estime qu’ils sont indésirables à Kanel et dans toute la région de Matam », informe-t-il.



Remerciements au Président de la République



« La jeunesse de Kanel remercie le Président pour sa générosité. Jamais dans l'histoire du Sénégal, autant de jeunes du département n'ont bénéficié d’autant d'emplois. Le programme « XEYU NDAW NI » est devenu une réalité dans le Fouta, particulièrement dans le département de Kanel. Nous rappelons à Harouna Dia et son frère que la jeunesse ne sera plus sacrifiée car nous voulons finir avec la politique des enveloppes », conclut le communiqué.





