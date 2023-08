Colère dans le secteur de la pêche artisanale : Les acteurs dans la rue pour dénoncer leurs difficultés

«Nous alertons l’État du Sénégal. Nous voulons que les autorités prêtent une oreille attentive à nos revendications. Aujourd’hui, nous savons tous que l’émigration irrégulière est causée par le pillage de la mer. Le régime du Président Macky Sall a vendu les eaux sénégalaises aux bateaux de l’Union européenne.



Nous exigeons à ce que les accords de pêche, qui prennent fin en 2024, ne soient pas renouvelés. Nous réclamons aussi le listing des navires autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise en vain, nous exigeons plus de transparence dans le secteur de la pêche. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette gestion. C’est l’opacité totale.



Tout cela, c’est à cause du Président Macky Sall. Pour dénoncer tout cela, l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) envisage d’organiser une marche nationale de protestation», martèle Macoumba Dièye, président de l’Unapas.



L’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) a tenu une assemblée générale hier à Yarakh. Évoquant le retour de l’émigration irrégulière, les pêcheurs artisanaux pointent du doigt le pillage de la mer.



«Les jeunes pêcheurs n’ont plus d’espoir. Tout ceci est causé par la mauvaise gestion de la mer par le régime de Macky Sall, qui a vendu la mer aux Européens et aux Chinois» m, peste Macoumba Dièye

Tribune