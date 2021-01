Colère des habitants de Fann Résidence

L’entreprise privée de Btp, qui est peu soucieuse de la règlementation en matière de construction, a été stoppée net hier par les éléments de Direction de Surveillance et de Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS). En fait, cette entreprise de Btp dont le chantier se trouve sur le site de l’ancien supermarché Hoballah, avait fini par rendre inhabitable ce coin du paisible quartier de Fann Résidence, relate L'As.



Une nuisance sonore insupportable. A cela, s’ajoutent des désagréments occasionnés par les nombreux camions qui transportent les gravats. Ce qui avait perturbé même la circulation sur la corniche ouest, axe stratégique très emprunté par les usagers de la route surtout pendant les heures de pointe.



Cette situation a irrité les résidents qui ne savaient plus à quel saint se vouer. C’est ainsi que la Direction de Surveillance et de Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) qui a été alertée, y a déployé des gendarmes. Ces derniers ont sommé l’entrepreneur de mettre fin à cette situation en apposant sur le mur du chantier «Arrêt Dscos». Les gendarmes ont sommé l’entrepreneur de revoir son planning pour éviter une quelconque nuisance. La quiétude est revenue dans le coin.

