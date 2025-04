Collecte de données à caractère personnel, attentat à la pudeur...Khadim Niang risque 2 ans de prison

Le 29 mars 2025, la jeune femme Sophie Ndao se rendait au commissariat spécial de police de Touba pour porter plainte contre son ex-petit ami Khadim Niang pour les délits de collecte de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et publication d'images contraires aux bonnes mœurs. Dans sa déposition, elle se plaint de Khadim Niang avec qui elle est sortie quatre ans avant de se marier. Selon elle, ce dernier qui s'est marié avant elle l'a jointe au téléphone pour lui dire qu'il était en possession de vidéos toutes récentes et dans lesquelles elle était en train de commettre un adultère dans une auberge, rapporte L'As.



Immédiatement, Sophie l'interrompt en lui précisant qu'elle n'a jamais trompé son mari et que par conséquent, ce n'était pas elle dans les vidéos. Mais Khadim Niang revient à la charge et se donne la peine d'envoyer lesdites vidéos dans lesquelles une femme et un homme faisait l'amour dans une chambre d'auberge. Puis, il menace la jeune femme de publier les vidéos si jamais elle n'acceptait pas de se donner à lui pour un plan cul. Joignant l'acte à la parole, Khadim Fall se rend chez Sophie en l'absence de l'époux de cette dernière. Mais puisqu'elle refusait de se plier à ses exigences, il montre les vidéos à ses cousines Ndèye Sène et Saly Sène, et sa grand-mère et son fils de neuf ans, selon Sophie Ndao. Le verdict sera rendu le jeudi 24 avril 2025.