Collecte de parrainages à Dakar: Grand Médine salue l'engagement d'Abdou Karim Fofana

Le Ministre du Commerce, Responsable politique de l'APR a fini de marquer son leadership dans la quête aux signatures pour le candidat Amadou BÂ dans le département de Dakar.

Après les HLM, et les Sicap liberté, visités le week-end dernier, Abdou Karim FOFANA était à Grand Médine ce samedi 04 novembre 2023, où il a été accueilli avec tous les honneurs.



Les militants de l'APR, sous la houlette du Responsable politique Youssoufa Niang, lui ont rendu un vibrant hommage pour son engagement sans faille dans la quête de parrainages à quelques mois des élections. " Nous saluons l'engagement de notre frère Abdou Karim FOFANA, et le remercions également pour sa disponibilité dans son rôle d'interface entre les militants et le Président de la République " a affirmé Monsieur Youssoufa Niang, lors de son allocution.



"Il fait partie des rares Ministres qui répond aux appels et aux messages des sympathisants et militants à la base, a tenu à rajouter M. Niang, en remettant au Ministre FOFANA, trois mille (3000) fiches de parrainages. Une posture saluée par les responsables de Grand Médine, présents à l'activité qui marque le démarrage des activités des "lingueres de Amadou" dans la dite commune.



Une occasion saisie par le Ministre, pour lancer encore une fois un appel à la mobilisation en vue d'une victoire éclatante pour dit-il le seul candidat qui vaille, à l'issue du scrutin du 25 février 2023.



Abdou Karim FOFANA n'a pas manqué d'encourager et de féliciter, M. Youssoufa Niang, initiateur du rassemblement qui a servi de cadre pour distribuer aux élèves des établissements publiques de la localité, des kits de fournitures scolaires, ainsi que des cartes d'enrôlement à la Couverture Maladie Universelle, destinés à plus de 200 enfants.