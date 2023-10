Collecte de recettes, lutte contre la fraude, le faux-monnayage, la contrefaçon et la contrebande : La Douane sur tous les fronts ! En dehors de sa mission fiscale consistant à renflouer les caisses de l’Etat à partir des liquidations des droits et taxes à l’importation, la Douane a réalisé des saisies inédites sur tous les fronts, la dernière en date ayant concerné près de 150.000 litres de carburant, des milliards de francs en faux billets, des tonnes de produits pharmaceutiques, ainsi que d’importantes quantités de drogues. Toutes ces saisies ont été effectuées en moins de deux mois. A ce rythme, la Douane est en passe de devenir le corps militaire ou paramilitaire de l’année 2023. "Le Témoin"

Ayant comme mission première, d’assurer à l’État des recettes à partir des liquidations des droits et taxes à l’importation comme à l’exportation, les soldats de l’économie opèrent également dans tous les domaines relatifs à la protection de l’économie, à la sécurité nationale ou à la préservation de la santé de la population. Entre autres missions !



C’est ainsi que ces derniers mois, les hommes de l’Inspecteur général d’Etat Abdourahmane Dièye, ont intensifié la lutte contre la fraude, le faux-monnayage, la contrefaçon et la contrebande, avec des saisies record de drogue, de faux billets de banque, de médicaments contrefaits, entre autres.



Ce fut le cas à Thiès, où le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (Gpr) a saisi des lots de faux billets et billets noirs d’une contrevaleur de plus d’un milliard de francs Cfa. Quatre individus ont été arrêtés au cours de cette opération.



Quelques jours après, les agents de la Subdivision des Douanes de Dakar Extérieur se sont distingués sur l’axe Dakar-Thiès-Mbour, en interceptant plusieurs cargaisons frauduleuses de carburant.



Dans le détail, il s’agit de quarante mille (40 000) litres de carburant qui étaient en cours de transvasement dans des bidons de vingt litres saisis à Diass ; d’un déversement frauduleux de quarante mille (40 000) litres de gasoil déjoué à Potou, dans la zone portuaire, de trente mille (30 000) litres de fuel en provenance de Sangalkam, etc.



Ce qui porte la quantité totale saisie, à près 150 000 litres de carburant. Des détournements de destinations de produits pétroliers qui portent atteinte aux intérêts du Trésor public et exposent les populations à un réel danger, lesdits produits étant hautement inflammables.



Toujours durant la même semaine, mais dans la localité de Keur Ayip, les douaniers ont réalisé une grosse saisie de médicaments contrefaits, d’une contrevaleur totale évaluée à plus de 300 millions FCfa.



Pendant ce temps à Karang, les éléments de la Subdivision des Douanes de Fatick, réalisaient, eux aussi, une belle opération. Une fouille minutieuse des bagages d’un passager voyageant à bord d’un autobus, leur a permis de saisir six (6) kg d’héroïne pure dans la valise de l’individu en question. La contrevaleur marchande de la drogue saisie, est évaluée à 250 millions FCfa.



Et sur la côte, à Djinack, les commandos-marins de la Douane ont arraisonné une pirogue transportant près de 300 kg de chanvre indien, d’une valeur de 30 millions FCfa.



D’autres opérations, tout aussi spectaculaires que les précédentes, ont été réalisées par nos gabelous dans les domaines sécuritaire, sanitaire et économique. En tout cas, la Douane est en passe de marquer l’année 2023 par des saisies historiques. Car nous sommes loin de l’époque où les performances de la Douane se limitaient seulement aux recettes annuelles.



Aujourd’hui, les instruments de mesure de la performance douanière tiennent compte également des aspects humains, sanitaires et sécuritaires, dans la lutte contre le crime organisé. Lequel, comme on le sait, agit sous de multiples formes. Un grand bravo à l’Inspecteur général d’Etat Abdourahmane Dièye et à ses hommes !













Le Témoin

