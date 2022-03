Collecte des parrainages: Aminata Touré, chargée de parrainage exhorte ses alliés à plus de vigilance Aminata Touré, ancien premier Ministre, en conférence de presse est revenue largement sur plusieurs dossiers d’actualités. Elle reconnaît l’écrasante victoire de la coalition de la majorité aux dernières élections locales. La chargée des parrainages réconforte les militants de l’Apr et de ses alliés à l’unité. Mais, à aller vers les populations pour la collecte de parrains.

Malgré le bruit et la provocation de certains leaders de l’opposition, Mimi Touré encourage le dialogue afin d’accompagner les jeunes, majoritaires dans la composition des populations. L’Etat, promet-elle, cherche toujours à donner des réponses aux politiques d’emploi et aux préoccupation des jeunes.



La chargée du parrainage de la coalition de la majorité, Aminata Touré dégouline d’énergie dans la défense des affaires étatiques et de la politique gouvernementale. Elle précise que la paix s’inscrit dans la dynamique gouvernementale, tout en exhortant ses alliés à rester vigilant par rapport aux déclarations va-t-en-guerre d’une certaine opposition. Cela, reconsidère-t-elle, n’ébranle pas des personnes qui ont été durant des jeunes dans des combats politiques.



D’après elle, cette opposition qui se dit être contre le parrainage, estime-t-elle, sont dans les rues en train de chercher des parrains. D’autres parmi eux, sont même, dans les imprimeries et autres. Donc, cette situation montre qu’ils reconnaissent bien l’existence de la loi. « Ne vous inquiétez pas, l’opposition qui joue à des tactiques politiques malveillant, sera bien présente aux élections législatives. »



