Collectif « France Dégage »: Guy Marius Sagna et Cie taxent Macky Sall de "collabo" et promettent une "défête de l’indépendance"

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Guy Marius Sagna et ses camarades ne décolèrent pas contre Macky Sall. Arrêtés lors de la marche du collectif « France dégage » à l’occasion de la visite du président français, ils ont dénoncé l’arrêté d’interdiction d’Ousmane Ngom. Qu’ils jugent anticonstitutionnel. Et ont promis d’attaquer l’arrêté en justice.



Dans les colonnes du journal "Les Echos", Guy Marius Sagna et Cie qui ont taxé Macky Sall de « collabo » de la France, ont aussi fustigé l’impérialisme économique, monétaire et culturel dont sont victimes les pays africains. Et qui ne sont pas seulement du fait de la France.



A ce propos, ils annoncent une « défête de l’indépendance ». Il s’agira de mettre en œuvre un « ensemble d’activités visant à briser ce gros poisson d’avril et lancer un plan pour recouvrer notre souveraineté », poursuivent-ils selon toujours "Les Echos".

