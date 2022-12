Collectif des Associations Féminines pour le bien être de la femme sénégalaise: Adji Sarr et Gabrielle bien présentes ! Le Collectif des Associations Féminines pour le Bien être de la femme sénégalaise a tenu une rencontre pour dire non aux violences faites aux femmes. La présence de Adji Sarr et celle de Gabrielle Kane ont été notées.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|













Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook