Collectif des acteurs culturels du Sénégal Le coordonnateur El Hadji Cissé destitué de ses fonctions Ce n’est plus le grand amour entre le coordinateur du Collectif des acteurs culturels du Sénégal, (Cacs), El Hadj Cissé, et ses camarades. Ces derniers, dans un communiqué, déclarent l’avoir destitué après concertation. Bes Bi

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Septembre 2022 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Selon des sources concordantes, M. Cissé aurait participé à «une conspiration, en connivence» avec quelques hauts responsables du ministère de la Culture sur le recrutement des animateurs culturels à la Fonction publique. Un recrutement qui ne respecte pas les règles relatives à la hiérarchie des animateurs culturels et par ordre de mérite.



Le Cacs constate «avec regrets que depuis un moment, le coordinateur ne travaille plus pour le renforcement, le bien-être et la diligence des dossiers pendant sur la table du ministre, de son Dage et de la Drh du ministère de la Culture et de la Communication. Ce, pour une insertion des membres du collectif dans le tissu social, de surcroît les chômeurs».



Dans ce sillage, la coordination a statué sur la situation en rendant publique la destitution de M. Cissé. «Convaincus que M. El Hadj Cissé ne fait plus son travail en transgressant les principes, les membres de la coordination décident de destituer ce dernier en lui demandant de renouveler sa loyauté et présenter des excuses», révèle toujours le communiqué.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook