Collectif des avocats:"Karim Wade a retrouvé son droit d’être électeur et peut être candidat à toute élection depuis le 21 Août 2020"

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020

Selon un communiqué signé le Collectif des avocats de Karim Wade, ce dernier a retrouvé son droit d'être électeur et candidat à toute élection au Sénégal. et ce, depuis le 21 août 2020. " (...) depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l’Etat du Sénégal pour faire obstacle à l’inscription de leur client (Karim Wade) sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection ".



Mes Demba Ciré Bathily, Clédor Ciré Ly, Seydou Diagne (Barreau de Dakar), Michel Boyon (Barreau de Paris), de rappeler: " Alors que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), juridiction d’exception, n’était pas allée jusqu’à priver Karim Wade de ses droits civils et politiques, l’Etat du Sénégal a arbitrairement, sans aucune base légale, radié notre client des listes électorales en se prévalant de l’article L.31 du code électoral qui interdit l’inscription aux personnes condamnées ".



Avant d'indiquer: " Toutefois, l’article L32 du code électoral limite cette interdiction d’inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, depuis le 21 Août 2020, Karim Wade devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale et par l’expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 Août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l’arrêt de condamnation par la CREI ".



Les avocats de Wade-fils demandent ainsi à l'Etat du Sénégal, " de procéder sans délai, à la réinscription de Karim Wade sur les listes électorales et réaffirme (nt) sa détermination à faire réviser son procès, comme l’exigent le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies ainsi que de nombreuses organisations qui agissent pour la défense des droits de l’homme et le respect des libertés et de la démocratie au Sénégal. "

