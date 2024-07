Collectivités-Foncier : La construction en vue d’une usine de production d’eau minérale. Révoltent des habitants de Thiamène Pass Des habitants de la commune de Thiamène Pass, située dans la région de Louga (nord), dénoncent une délibération du conseil municipal attribuant trois hectares à un opérateur économique en vue de la construction d’une usine de production d’eau minérale. Ils ont tenu un point de presse, dimanche, sous la houlette d’El Hadj Ibou Thiaw, leader d’une association d’éleveurs locaux, et de Djibril Ka, porte-parole des villages de Deck Vote et Payody, nous dit l’APS .

Des habitants de la commune soutiennent que la décision attribuant un terrain de trois hectares à l’opérateur économique a été prise “sans la consultation ni le consentement des chefs de village”.



L’Agence renseigne que le terrain attribué se trouve sur “un espace réservé au parcours du bétail. Aucun chef de village n’a été mis au courant de cette décision du conseil municipal. C’est inacceptable”, a martelé El Hadj Ibou Thiaw.

Le maire de Thiamène Pass, Moussa Ndiaye, a confirmé l’affectation de la “parcelle à usage industriel” en question au promoteur d’une entreprise appelée Central Business.



“Cette décision a été approuvée à une large majorité des conseillers municipaux. Quarante des 41 conseillers présents lors de la délibération ont approuvé l’affectation de la parcelle”, a-t-il fait valoir.



Moussa Ndiaye dit toutefois souhaiter renoncer à l’attribution du terrain en raison du tollé.“Malgré les avantages et les opportunités de la future usine en termes d’emplois, j’ai pris le soin d’inviter le conseil municipal et l’autorité administrative à renoncer à ce projet pour préserver la paix et la cohésion sociale dans la commune”, a-t-il affirmé.



M. Ndiaye assure chercher à “apaiser les tensions” survenues après l’attribution de la parcelle à l’opérateur économique.



Des habitants de Deck Vote et de Payody “exigent la désaffectation immédiate des trois hectares en question par le conseil municipal”, a dit Djibril Ka.



