Collectivités : Le CRZ de Kolda considère son patrimoine foncier menacé

Mamadou Ousseynou Ly, chef dudit centre, dit constater « depuis quelques années », l’occupation de terres relevant du domaine du CRZ, sur la base d’actes dont il conteste la légalité.



La Mairie de Kolda, en particulier, « a engagé des travaux de construction d’un stade dans le domaine du CRZ, et face à ce constat, nous lançons un appel pressant aux autorités, afin qu’elles puissent y apporter des solutions, car sans terre, la recherche reste compromise dans cette partie de la région de Kolda », a-t-il déclaré au cours d’une rencontre avec des journalistes, samedi dernier.



Il a dénoncé devant les médias, en présence d’autres chercheurs, des « occupations illégales » qui, disent-ils, affectent gravement, dans la région, les projets de recherche de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).



« Il y a eu 2000 parcelles qui sont attribuées sur le titre foncier du CRZ (n°TF346/HC) par délibération, de la mairie de Dioulacolon », sans compter que la mairie de Kolda « occupe un site appartenant au CRZ sans déclassification et tout s’est fait sans consulter au préalable le CRZ », a regretté M. Ly.



« Le patrimoine foncier du CRZ de Kolda est aujourd’hui très menacé », alors que « le centre joue un rôle important dans la reconstitution du capital semencier et la recherche sur la race Ndama, avec le développement des ressources génétiques de cette race qui n’existe que dans cette zone », a-t-il dit.



« Actuellement, nous avons plus de 250 têtes de vaches qui, sans terres de pâturage, sont également menacées au même titre que la chaîne de valeur de la recherche, car il faut avoir des terres pour expérimenter les résultats de nos recherches sur l’arboriculture fruitière, l’agroforesterie, sans oublier les centaines d’emplois dont bénéficient les populations locales », a alerté Mamadou Ousseynou Ly.



Les responsables du centre de recherches zootechniques de Kolda se disent malgré tout ouverts au dialogue et la concertation avec les autorités locales et les acteurs concernés, pour trouver des solutions durables et préserver les ressources foncières dudit centre, indispensables à leurs yeux, pour assurer la bonne réalisation des programmes de recherche.



Le site évoqué par le chef du centre de recherches zootechniques de Kolda, fait partie d’une assiette foncière au sujet de laquelle, le ministère en charge de l’Urbanisme a délibéré en 2022, a réagi le maire de Kolda, Mamadou Diao dit Mame Boye Diao.



« C’est l’Etat du Sénégal, par le biais du ministère de l’Urbanisme, qui a attribué à la commune de Kolda, un certain nombre d’assiettes foncières pour abriter des infrastructures en 2022 et ces courriers ont été directement destinés au gouverneur de Kolda », a-t-il précisé.



La mairie « a retardé pendant une année » les réalisations prévues sur ce site, « pour permettre à toutes les parties prenantes de se concerter, et je suis formel, ce site est du domaine de l’assiette attribuée à la commune de Kolda », a insisté l’édile.



Selon le maire, le site en question va abriter diverses infrastructures dont le stade municipal, une cité des enseignements, le village artisanal, une unité de pisciculture et une gare des gros porteurs.



« Nous sommes dans un état très sérieux, et si ce sont des questions foncières, vous avez en face de vous un spécialiste. Mais ici, je parle en tant que maire, et encore, je reste catégorique, sur cette question, il s’agit bien d’un site attribué à la mairie de Kolda », a poursuivi Mamadou Diao.



Contacté à son tour, le maire de Dioulacolon, Boukary Mballo dit Bouba Mballo, a déclaré que cette question relève de la gestion de l’équipe municipale en place, avant son élection.