Collectivités territoriales: L’AJS dénonce la faible représentation des femmes

L’association des femmes juristes du Sénégal (AJS) dénonce la non application intégrale de la parité dans plusieurs collectivités territoriales du département de Linguère. L’AJS demande aux autorités compétentes de rectifier le tir et de remettre les femmes dans leurs droits. Elle déplore aussi le faible taux de présence des femmes dans l’actuel gouvernement de Macky Sall. Selon la vice-présidente de l’AJS, il n’y a que huit femmes qui siègent aujourd’hui dans le gouvernement sur trente cinq ministres.



D'aprés Rewmi, Khadidatiou Kébé Diouf conduisait une délégation de l’association des femmes juristes du Sénégal à Dahra pour capaciter les femmes conseillères municipales, renforcer leurs connaissances en matière de leadership et de gestion des collectivités.