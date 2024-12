Collège de résolution de la Commission bancaire de l’Umoa : Des projets de plans de résolution d’Ebis examinés lors de la 8e réunion

Selon un communiqué de presse, lors de la rencontre, des projets de plans de résolution d'établissements bancaires d'importance systémique (Ebis) ont été examinés. Une note portant sur l'évolution récente des EBIS, assortie d'une analyse approfondie de leurs activités, de leur rentabilité et des risques auxquels ils sont exposés, a également été présentée.



Par ailleurs, ajoute la même source, le Président de la Commission bancaire a annoncé la préparation de deux exercices de simulation de crise bancaire prévus en 2025. Le premier, au plan communautaire, sera conduit en collaboration avec la Banque mondiale et le second, à dimension transfrontalière, avec la Banque des règlements internationaux. Ces simulations auront pour objectif de tester les dispositifs de gestion de crise, les mécanismes de prise de décision ainsi que les cadres de collaboration et de communication.

Adou FAYE