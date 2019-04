Collision entre une voiture 7 places et un camion : 3 morts et 4 blessés à Koungheul Un accident a fait 3 morts et 4 blessés graves à Mbaye Mbaye, sur la route de Koungheul, ce lundi. C’est ce qu’informe Sud Fm, soulignant qu’un véhicule 7 places en provenance de Kaolack qui ralliait Tambacounda, a violemment heurté un camion en stationnement sur le bas-côté.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 15:05



