Colobane : Affrontements entre ambulants et forces de l’ordre

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

Ça chauffe à Colobane ! De violents affrontements ont éclaté entre les vendeurs de friperie et les forces de l’ordre. Déguerpis des lieux, hier jeudi 15 novembre, les manifestants sont revenus s’y réinstaller. Ce que les forces de l’ordre tentent d’empêcher. D’où les échanges de pierres des marchands contre les grenades lacrymogènes des policiers.



Selon plusieurs sources, les marchands ont barré la route et brûlé des pneus sur la chaussée, bloquant ainsi la circulation sur les artères de cette zone.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook