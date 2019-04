Colonel Cheikh Omar Tamba, l’homme de l’ombre de la célébration du 4 Avril

Successeur du Colonel Cheikh Tidiane Thioune, le Commandant de la Zone militaire n°1 (Dakar), le colonel Cheikh Omar Tamba, est né le 02 février 1962 à Ziguinchor. Titulaire d’un diplôme d’Etat-major et d'un Diplôme d’aptitude au grade d’officier supérieur (Dagos), et produit de l’Académie Royal de Mekhnès au Maroc, il a capitalisé trois décennies de carrière.



Il a eu, au cours de sa carrière jugée exemplaire par ses supérieurs, occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’Armée. Il a occupé, entre autres fonctions, celle de Commandant d’unité, de chef de Corps de bataillon, de Commandant d’unité, avant que les autorités militaires ne portent leurs choix sur lui pour diriger la Zone militaire n°1.



En charge de l’organisation de la célébration de l’accession à l’indépendance, le colonel Cheikh Omar Tamba est celui qui coordonne tout. Il est au début et à la fin de cette fête. A noter que c’est la deuxième fois consécutive, qu’il a en charge l’organisation de cette fête.















exclusif.net