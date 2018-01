Combat Lac de Guiers 2- Modou Lô: Le promoteur Pape Abdou Fall refuse l'accréditation au site Leral.net

Leral au coeur de tous les événements qui marquent, aurait souhaité pouvoir vous offrir comme à son habitude une couverture complète de cet événement marquant de ce sport "de chez nous", mais le promoteur Pape Abdou Fall en a décidé autrement, en refusant de lui accorder l'accréditation qui va avec.



Sa seule et unique préoccupation reste votre plaisir chers internautes d'ici et d'ailleurs, mais aussi la promotion de tout ce que se fait de remarquable dans ce Sénégal que nous avons en commun.



Assane Ndiaye hier, Pape Abdou Fall aujourd'hui, il semble que de plus en plus, la tendance soit à un ostracisme à l'endroit des sites internet qui ne dit pas son nom, de la part des promoteurs. Pourquoi ?



Nous n'avons malheureusement pas la réponse, mais, nous ne désespérons pas de voir un jour, un de ces promoteurs éclairer notre lanterne à vous chers internautes et à nous autres sites d'informations du net.



La Direction de Leral.net