Combat Papa Sow-Siteu: 54 individus interpellés pour diverses infractions

La Police nationale a livré le bilan suite au combat de lutte opposant Siteu à Papa Sow. Ainsi, les policiers mobilisés ont permis d’interpeller 54 individus dont 35 pour vérification d’identité, 9 pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violences et usage de moyen de transport, détention illégale d’arme blanche. Également, 3 sont mis aux arrêts pour ivresse publique et manifeste et 7 pour nécessité d’enquête, nous apprend "leSoleil".



Les éléments des commissariats de Pikine et Guédiawaye appuyés d’un renfort, ont immobilisé 42 motos pour éviter les agressions à bord de ces moyens de transport. En plus, des armes blanches ont été également saisies par les policiers.