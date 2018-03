Combat Siteu/ Gouy-Gui du 29 avril : Pape Abdou Fall et la (Tfm) d'accord pour la retransmission en direct Le promoteur Pape Abdou Fall (Paf) et la Télévision futurs médias (Tfm) ont trouvé un accord pour la retransmission en direct du combat Siteu/ Gouy-Gui, qui aura lieu le 29 avril au stade Léopold Sédar Senghor. Un combat à suivre donc en direct et en exclusivité sur la Tfm.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Mars 2018 à 22:42



