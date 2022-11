Combat Sitteu/Papa Sow : Yankhoba Diattara et Babacar Thiam étaient en guest-stars !

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Le grand combat tant attendu Siteu /Papa Sow a vécu ! C’est Sitteu, la grosse cylindrée de l’écurie Lansar (Diamaguène) qui a remporté le choc de titans à l’issue d’un combat très spectaculaire. Un combat organisé par le jeune promoteur Mansour Ba de Jambaar-Production et spécialiste en droit des affaires. C’était dimanche dernier à l’Arène nationale de Pikine. En lieu et place du président de la République Macky Sall, c’est son ministre des Sports Yankhoba Diattara qui a fait le déplacement renseigne LeTémoin.



Aux côtés du parrain Babacar Thiam, le ministre Yankhoba Diattara a été accueilli en guest-star par près de 25.000 spectateurs debout comme un seul homme. Une magnifique standing ovation inattendue dans cette banlieue dakaroise dont les jeunes sont très hostiles à la politique du président Macky Sall. Et tous les ministres ayant tenté l’aventure l’ont appris à leurs dépens. Sauf Yankhoba Diattara sous couvert d’un Babacar Thiam connu son entregent et sa grande générosité. Et surtout pour sa grande popularité à Pikine, Grand-Dakar, Diamaguène et Niary Tally.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook