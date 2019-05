Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Combien coûte le corps de Kim Kardashian Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 16:23 | | 0 commentaire(s)| Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, la it-girl sait parfaitement y faire pour attirer l’attention grâce à son apparence. Les médias et les chirurgiens du monde révèlent aujourd’hui, ce que cela coûte pour obtenir un tel corps.







Le nez

Selon le Dr Urso-Baiarda, le nez de la star de la télé-réalité a été retouché deux fois: “Elle avait le bout du nez plus large avant et une légère bosse. Tout lui allait bien, mais cela a disparu”. Le coût des interventions a été estimé à 18.500 euros.



Les cheveux

Le chirurgien esthétique Ash Dutta a déclaré qu’il avait fait remonter la racine des cheveux de la star pour que son front paraisse plus haut. D’après lui, la distance “idéale” entre la racine des cheveux et le début du nez, devrait occuper environ un tiers du visage. C’est l’opération la moins chère, elle revient à 700 euros.



Les lèvres

“Kim semble avoir une lèvre supérieure deux fois plus grande que la lèvre inférieure”, remarque l’expert Urso-Baiarda. “Elle a dû modifier cela progressivement”. En outre, l’arc au dessus des lèvres et les rides naturelles ont été lissées, selon lui. La star a probablement déboursé 2.300 euros pour obtenir ce résultat.



Le visage

L’épouse de Kanye West a probablement inséré des poids à l’intérieur de ses joues, pense le chirurgien Anthony MacQuillan. Elle aurait ensuite réalisé quelques ajustements subtils sur sa mâchoire. Le tout a dû lui revenir à 4.600 euros.



La poitrine

Le docteur Urso-Baiarda estime que la poitrine de Kim est imposante de nature, mais que ses seins ont sans doute été redressés avec des injections. Le prix des interventions atteint les 11.600 euros.



Les hanches et les fesses

Les fesses de la maman de Chicago se sont élargies à mesure que sa taille est devenue plus fine. Selon l’esthéticienne Natalie Vo, la forme de la taille a pu être obtenue grâce à des traitements de remodelage corporel et non de la chirurgie. La star a également porté des baskets spéciales pour modifier sa posture. Le prix est estimé à 7.400 euros. Les fesses ont sans doute aussi été alourdies par des greffes de graisse, au prix de 35.655 euros.



Coût total de l’opération

Les experts ont estimé que toutes ces interventions atteignaient les 82.000 euros.













7sur7.be



