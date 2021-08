Combien de Sénégalais sont en prison aux Etats Unis ? le Consul général de New-York El Hadji Amadou Ndao, avance des chiffres L’Etat du Sénégal a un projet de recensement des Sénégalais vivant à l’étranger. Aux Etats-Unis, le travail a démarré. C’est le Consul général qui le confirme. El Hadji Amadou Ndao, approché par emedia à la 6e édition d’Afrik Impact, qui se tient à Denver, a également évoqué la situation des Sénégalais vivant sur le sol américain. A la question, « combien de Sénégalais sont en prison aux Etats Unis ? » le Consul général de New-York El Hadji Amadou Ndao, a avancé des chiffres

Aujourd’hui, nous avons 7 compatriotes qui ont des difficultés avec la justice. Et leur détention est liée à des crimes. On a également une très bonne partie de nos compatriotes, des centaines, qui sont dans les centres de détention pour des raisons d’immigration.



Et là, je voudrais lancer un message, parce que, beaucoup de nos compatriotes ont tendance à quitter des zones comme le Brésil ou l’Argentine pour essayer de rejoindre les Etats-Unis pensant qu’à leur arrivée l’accès sera facile.





Mais, le plus souvent ils sont confrontés à des difficultés à leur arrivée et terminent dans des centres de détention pour après être expulsés au Sénégal. Ce sont des expériences éprouvantes et extrêmement difficiles. Ils dépensent beaucoup d’argent et à l’arrivée, il n’est pas sûr qu’ils réussissent à entrer sur le territoire américain.



Je lance un message aux parents qui sont au Sénégal afin qu’ils découragent, autant que possible, nos compatriotes à ne pas se lancer dans ces genres d’aventures.

emedia



